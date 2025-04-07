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На Купянском направлении РФ хочет расширить плацдарм на западном берегу Оскола

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. Оккупанты снова пытались форсировать реку Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, украинские военные отбили пехотные атаки врага возле Каменки, Петропавловки, Песчаного, Надежды и Загрызово. В районе Богуславки оккупанты при поддержке бронетехники и квадроциклов штурмовали наши оборонительные укрепления.

Враг для поддержки своей группировки и логистического обеспечения пытается перебрасывать силы на западный берег реки Оскол.

"Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения войск противника", - сказано в сообщении.

Бои за Купянск

В ноябре прошлого года в сети распространилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Тогда украинские военные смогли отбить атаку.

А уже в начале февраля этого года россияне пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Однако Силы обороны нанесли поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

В начале марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении, но врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска. Также фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Торецка, Покровска и в Курской области.

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