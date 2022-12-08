На Куп'янському напрямку гаряче, але загрози наступу немає, - Синєгубов

Як зазначив голова обласної адміністрації, окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по Куп'янському району щодня.

"Куп'янськ сьогодні - справді гарячий напрямок. Так, лінія фронту після успішного контрнаступу ЗСУ змістилася. Ми не зупиняємось у будівництві фортифікаційних споруд, лінії оборони посилюються. Адже розуміємо, ворог не залишив планів на Харківську область. Повірте, наші ЗСУ утримують позиції, триває контрбатарейна боротьба. Тому ні про який наступ росіян на Куп'янськ мови не йде. У нас достатньо сил і засобів на цьому та інших напрямках, щоб відбивати ворога", - запевнив Синєгубов.

Натомість, зазначив він, страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура, оскільки російська армія продовжує застосовувати терористичні способи ведення війни.

"Ми продовжуємо добровільну евакуацію мешканців з цього напрямку. Волонтери спільно із місцевою владою евакуювали 260 осіб, з них 43 дитини. Кількість заявок у роботі - 42", - повідомив голова.

Синєгубов розповів, що більшість евакуйованих - це діти, люди похилого віку, люди з фізичними обмеженнями, сім'ї, які через обстріл втратили житло. Проте він зазначив, що місцеві жителі, незважаючи на обстріли та складну зиму, вважають за краще залишатися вдома.

Проте, за повідомленнями Синєгубова, ввечері російські окупанти влучили у приватний будинок у Харківському районі, де виникла пожежа.

"На жаль, є постраждалий чоловік. На місці працюють всі профільні служби", - зазначив голова.