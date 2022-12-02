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Пошкоджені будинки, школи та лікарні. Терехов оцінив збитки Харкову внаслідок війни

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П'ятниця 02 грудня 2022 16:00
Пошкоджені будинки, школи та лікарні. Терехов оцінив збитки Харкову внаслідок війни Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збитки Харкову внаслідок розв'язаної Росією війни оцінюються приблизно в 9 млрд доларів. Водночас точну цифру поки що назвати неможливо.

Про це під час пресконференції заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

"Що стосується розміру збитків завданих нашим ворогом, російським агресором, зараз сказати точно, що це 6-7-8-9 мільярдів доларів у фінансовому еквіваленті - це неможливо. Можливо говорити, що це на сьогодні десь 9 млрд доларів", - заявив Терехов.

Терехов зауважив, що озвучена ним цифра "дуже-дуже приблизна", оскільки наразі неможливо оцінити усю завдану шкоду.

Також мер озвучив приблизні руйнування у місті внаслідок війни:

  • близько 500 житлових будинків більше не підлягають відновленню;
  • 53 медичні заклади пошкоджені;
  • 109 шкіл пошкоджені;
  • 110 садочків пошкоджені.

Частина навчальних закладів також не підлягає відновленню.

Через руйнівну війну були пошкоджені котельні, водогони, енергетична інфраструктура міста, тролейбуси, трамваї та метрополітен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

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