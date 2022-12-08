Загиблі тварини та спалені ліси: у Харківській області підрахували збитки, завдані РФ

Російська армія завдала збитків екології Харківської області на понад 100 млрд гривень. Внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив та гинуть тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Слідчі розслідують численні факти спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями РФ. Окрім них, 6 колаборантів займались вирубкою лісів, що також призвело до негативних наслідків лісам Харківської області.

У прокуратурі повідомили, що Збитки, завдані збройною агресією російських загарбників на території Харківської області, складають вже понад 100 млрд гривень.

"Війна принесла погіршення стану екології. Внаслідок обстрілів і пожеж забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що збитки Харкову внаслідок розв'язаної Росією війни оцінюються приблизно в 9 млрд доларів. Водночас точну цифру поки що назвати неможливо.

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

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