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Загиблі тварини та спалені ліси: у Харківській області підрахували збитки, завдані РФ

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 16:18
Загиблі тварини та спалені ліси: у Харківській області підрахували збитки, завдані РФ Фото: у Харківській області підрахували збитки, завдані РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія завдала збитків екології Харківської області на понад 100 млрд гривень. Внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив та гинуть тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Війна принесла погіршення стану екології. Внаслідок обстрілів і пожеж забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що Збитки, завдані збройною агресією російських загарбників на території Харківської області, складають вже понад 100 млрд гривень.

Слідчі розслідують численні факти спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями РФ. Окрім них, 6 колаборантів займались вирубкою лісів, що також призвело до негативних наслідків лісам Харківської області.

Нагадаємо, що збитки Харкову внаслідок розв'язаної Росією війни оцінюються приблизно в 9 млрд доларів. Водночас точну цифру поки що назвати неможливо.

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

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