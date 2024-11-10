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На Куп'янському напрямку десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ (відео)

Фото: українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники розбили цілий підрозділ російських танкістів на Куп'янському напрямку. Було знищено понад сотню окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Купʼянський напрямок. Поля всіяні "двохсотими". Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили більше сотні окупантів",  - йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, підрозділами 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області було розбито підрозділ 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії ЗС РФ. 

Ситуація на фронті

За добу 9 листопада на фронті сталося 158 бойових зіткнень. Окупанти продовжують тиснути найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.

Щодо Куп'янського напрямку, то за добу росіяни здійснили дев'ять атак. Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

Крім того, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Водночас фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Курахового та на Покровському напрямку.

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Куп'янськХарківВійна в Україні