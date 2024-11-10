На Куп'янському напрямку десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ (відео)

Ситуація на фронті

За добу 9 листопада на фронті сталося 158 бойових зіткнень. Окупанти продовжують тиснути найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.

Щодо Куп'янського напрямку, то за добу росіяни здійснили дев'ять атак. Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

Крім того, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Водночас фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Курахового та на Покровському напрямку.

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