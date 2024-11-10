Половина атак за добу на двох напрямках. Яка ситуація на фронті на ранок

За добу 9 листопада на фронті сталося 158 бойових зіткнень. Окупанти продовжують тиснути найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"39 атак за минулу добу відбили українські захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Променя, Лисівки та Григорівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

На Лиманському напрямку війська ЗСУ зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.

Українські підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку.

П’ять атак противника зупинили українські оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки Времівського напрямку.



На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки.

Три марних спроби захопити позиції ЗСУ за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 23 штурми позицій українських підрозділів.