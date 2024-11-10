На Купянском направлении десантники разбили целое подразделение танкистов РФ (видео)

Ситуация на фронте

За сутки 9 ноября на фронте произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты продолжают давить больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Что касается Купянского направления, то за сутки россияне предприняли девять атак. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

Кроме того, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Северска и Покровска. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Курахово и на Покровском направлении.

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