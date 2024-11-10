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На Купянском направлении десантники разбили целое подразделение танкистов РФ (видео)

Фото: украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники разбили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. Были уничтожены более сотни оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Приднепровской бригады ДШУ уничтожили более сотни оккупантов", – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, подразделениями 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области было разбито подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии ВС РФ.

Ситуация на фронте

За сутки 9 ноября на фронте произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты продолжают давить больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Что касается Купянского направления, то за сутки россияне предприняли девять атак. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

Кроме того, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Северска и Покровска. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Курахово и на Покровском направлении.

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