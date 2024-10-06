UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських КАБів, знищена інфраструктура, - МВА

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських авіаударів, зокрема КАБами. В місті зафіксовані значні руйнування.

Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що російські війська використовують авіаційні бомби великої потужності (КАБ), вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

"Інші КАБи 250-500, це постійно, особливо, це Лівобережжя, яке фактично вже знищене", - додав Беседін.

Голова МВА підкреслив, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".

Ситуація у Харківській області

У Харківській області тривають бойові дії на двох напрямках – на півночі регіону та в районі Куп'янська.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти поблизу кордону та лінії фронту, особливо під постійними атаками знаходиться Харків. У ніч на 19 вересня окупанти двічі завдали ударів по місту: спочатку балістичними ракетами, а потім авіаційними бомбами. Внаслідок атак у місті сталися руйнування та пожежі.

На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 22 атаки, під час яких окупанти активно використовували авіацію. Однак українські сили успішно відбили штурми в районах Лозової, Петропавлівки та інших населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України