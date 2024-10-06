RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Купянск подвергается тяжелым разрушениям от российских КАБов, уничтожена инфраструктура, - МВА

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в частности КАБами. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина".

Он отметил, что российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

"Другие КАБы 250-500, это постоянно, особенно, это Левобережье, которое фактически уже уничтожено", - добавил Беседин.

Глава МВА подчеркнул, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются боевые действия по двум направлениям – на севере региона и в районе Купянска.

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты у границы и линии фронта, особенно под постоянными атаками находится Харьков. В ночь на 19 сентября оккупанты дважды нанесли удары по городу: сначала баллистическими ракетами, а затем авиационными бомбами. В результате атак в городе произошли разрушения и пожары.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 22 атаки, в ходе которых кафиры активно использовали авиацию. Однако украинские силы успешно отразили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины