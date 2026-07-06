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Кумівство та упередженість поглинули поліцію Англії та Уельсу, - офіційний звіт

08:16 06.07.2026 Пн
3 хв
Лише 17% сержантів вважають свою структуру добре керованою
aimg Пилип Бойко
Фото: поліція Великої Британії (Getty Images)

У британській поліції виявили системне кумівство та втрату контролю над злочинністю. Під слідством за корупцію та секс-скандали перебувають десятки топофіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Розслідування, яке очолив колишній міністр внутрішніх справ Девід Бланкетт, виявило приголомшливі факти. Замість реальної роботи поліціянти демонструють низькі стандарти та неефективність.

Звіт охоплює 43 підрозділи в Англії та Уельсі. Автори документа зазначають, що якість обслуговування населення нагадує лотерею, а у деяких регіонах ситуація зовсім критична. Фахівці наголошують, що лідерство в поліції не відповідає запитам суспільства.

"Простіше кажучи, лідерство в поліції не завжди є достатньо високим, щоб забезпечити впевненість і довіру до виконання послуг, яких заслуговує громадськість", - додають автори.

Кумівство та робота "для своїх"

Просування по службі часто залежить від знайомств, а не від професіоналізму. Керівники підбирають кадри "за своїм образом та подобою", що створює ідеальні умови для корупції.

Один з офіцерів прямо заявив під час дослідження: "Це явно кумівство. Робота для хлопців чи дівчат, які дружать з потрібними людьми. Такі підходи вбивають мотивацію чесних працівників".

Згідно зі звітом:

  • лише 13% констеблів вважають свою організацію добре керованою;
  • серед сержантів цей показник становить лише 17%;
  • ключовими проблемами названо непотизм (кумівство) та культуру звинувачень.

"Рішення щодо виявлення талантів та просування по службі в поліції часто формуються за образом керівників, які несуть за них відповідальність на місцевому рівні. Це створило сприятливий ґрунт для кумівства та упередженості, які впливають на прогрес та розвиток", - констатують дослідники.

Топофіцери під слідством

Кількість правопорушень серед топменеджменту поліції теж вражає. З 2018 року було проведено 78 розслідувань щодо високопосадовців. Йдеться про чинів від помічника начальника поліції та вище.

Зараз під слідством або в очікуванні дисциплінарних стягнень перебувають 8 начальників поліції.

"Незалежне управління з питань поведінки поліції повідомляє нам, що поширеними темами в їхніх розслідуваннях є непотизм, зловживання службовим становищем у сексуальних цілях та корупція", - зазначається у звіті.

Реформа та перезавантаження

Поліція Англії потребує жорсткої реформи. Фахівці вже запропонували 27 рекомендацій для виправлення ситуації.

Серед них: створення нової національної академії поліційного лідерства, швидкий набір та підготовка нових лідерів, збільшення фінансування на навчання (зараз витрачають лише 4 млн фунтів при бюджеті служби у 19 млрд фунтів).

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Ми вже повідомляли, що Британія реформує армію на прикладі Збройних Сил України, оскільки країна готує масштабне переформатування сухопутних військ на основі реального бойового досвіду.

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