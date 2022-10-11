Культовий воротар звинуватив НХЛ у неповазі до Чехії та потуранні РФ
Керівництво Національної хокейної ліги знехтувало позицією міністерства закордонних справ Чехії щодо участі росіян у двох матчах регулярного чемпіонату в Празі.
Про це заявив дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього хокеїста.
Легендарний воротар обурений діями НХЛ із потурання Росії та її представникам у спорті. У рамках "глобальної серії" ліги на лід у Празі вийшли Яков Трєнін і Євгєній Свєчніков.
"Керівництво НХЛ без поваги поставилося до позиції нашого МЗС щодо того, що російські гравці не повинні грати. Поки чинні лідери НХЛ не підуть у відставку, а нові не вибачаться перед нашою країною, НХЛ більше не раді бачити в Чехії", – безапеляційно написав Гашек.
Празька "О2 Арена" прийняла два поєдинки між "Нешвіллом" і "Сан-Хосе" в п'ятницю-суботу. Для НХЛ ці матчі стали першими в Європі з 2019 року. Натомість льодовий стадіон у столиці Чехії приймав поєдинки ліги ще в сезонах 2008/09 і 2010/11.
Раніше Гашек запропонував саджати співвітчизників на 15 років за виступи в російському чемпіонаті. Легендарний хокеїст впевнений, що молодші колеги підтримують агресію РФ грою у тамтешній першості. "Домінатор" тоді закликав чеський уряд захистити громадян від усіх ризиків перебування співвітчизників на території Росії.
Хто такий Домінік Гашек
Чехо-словацький і чеський воротар, отримав від уболівальників прізвисько "Домінатор" за впевнену гру.
До НХЛ перебрався у сезоні 1990/91. Захищав там кольори "Чикаго Блекхокс", "Баффало Сейбрз", "Детройт Ред Вінгз".
Дворазовий переможець Кубка Стенлі з "Детройтом", володар 6 трофеїв Везіни – призу найкращому воротарю НХЛ.
У складі збірної Чехії став олімпійським чемпіоном на Іграх у Нагано-1998, був призером чемпіонатів світу.
During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 10, 2022
До слова, напередодні хокейне дербі Києва перенесли через масований обстріл українських міст Росією.
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