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Культовий воротар звинуватив НХЛ у неповазі до Чехії та потуранні РФ

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Прага, Вівторок 11 жовтня 2022 11:49
Культовий воротар звинуватив НХЛ у неповазі до Чехії та потуранні РФ Фото: Домінік Гашек на одному зі заходів ІІХФ (facebook.com/dominik.hasek.904)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Національної хокейної ліги знехтувало позицією міністерства закордонних справ Чехії щодо участі росіян у двох матчах регулярного чемпіонату в Празі.

Про це заявив дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього хокеїста.

Легендарний воротар обурений діями НХЛ із потурання Росії та її представникам у спорті. У рамках "глобальної серії" ліги на лід у Празі вийшли Яков Трєнін і Євгєній Свєчніков.

"Керівництво НХЛ без поваги поставилося до позиції нашого МЗС щодо того, що російські гравці не повинні грати. Поки чинні лідери НХЛ не підуть у відставку, а нові не вибачаться перед нашою країною, НХЛ більше не раді бачити в Чехії", – безапеляційно написав Гашек.

Празька "О2 Арена" прийняла два поєдинки між "Нешвіллом" і "Сан-Хосе" в п'ятницю-суботу. Для НХЛ ці матчі стали першими в Європі з 2019 року. Натомість льодовий стадіон у столиці Чехії приймав поєдинки ліги ще в сезонах 2008/09 і 2010/11.

Раніше Гашек запропонував саджати співвітчизників на 15 років за виступи в російському чемпіонаті. Легендарний хокеїст впевнений, що молодші колеги підтримують агресію РФ грою у тамтешній першості. "Домінатор" тоді закликав чеський уряд захистити громадян від усіх ризиків перебування співвітчизників на території Росії.

Хто такий Домінік Гашек

Чехо-словацький і чеський воротар, отримав від уболівальників прізвисько "Домінатор" за впевнену гру.

До НХЛ перебрався у сезоні 1990/91. Захищав там кольори "Чикаго Блекхокс", "Баффало Сейбрз", "Детройт Ред Вінгз".

Дворазовий переможець Кубка Стенлі з "Детройтом", володар 6 трофеїв Везіни – призу найкращому воротарю НХЛ.

У складі збірної Чехії став олімпійським чемпіоном на Іграх у Нагано-1998, був призером чемпіонатів світу.

До слова, напередодні хокейне дербі Києва перенесли через масований обстріл українських міст Росією.

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