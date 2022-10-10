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Київське хокейне дербі перенесли на пізніший термін, матч лідера – під питанням

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 14:29
Київське хокейне дербі перенесли на пізніший термін, матч лідера – під питанням Фото: "Київ" змушений зачекати першого побачення зі "Соколом" (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України через масовану атаку РФ на Київ та інші міста вирішила перенести матч вищого дивізіону між столичним "Соколом" і "Києвом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФХУ.

Перше в сезоні київське дербі 10 жовтня не відбудеться. Із міркувань безпеки поєдинок "Сокола" та дебютанта сезону "Києва" перенесли на невизначений термін.

"У зв'язку з численними обстрілами України, сьогоднішній матч переноситься на пізніший строк. Дату матчу буде повідомлено пізніше. Інформація щодо завтрашнього матчу буде надана до 19:00", – йдеться в повідомленні.

Другим поєдинком під ризиком проведення став матч 11 жовтня між "Кременчуком" і "Харківськими Берсерками". Попередньо його запланували зіграти на кременчуцькій арені "Айсберг".

Після двох зіграних турів у чемпіонаті України лідерство ділять "Кременчук" і "Дніпро", які набрали по 6 очок. В активі чинного чемпіона – "Сокола" – 3 пункти.

Нагадаємо, що столичний "Сокіл" зазнав розгрому від "Кременчука" на старті чемпіонату.

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