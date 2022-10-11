Культовый вратарь обвинил НХЛ в неуважении к Чехии и попустительстве РФ

Руководство Национальной хоккейной лиги пренебрегло позицией министерства иностранных дел Чехии по поводу участия россиян в двух матчах регулярного чемпионата в Праге.

Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего хоккеиста .

Легендарный вратарь возмущен действиями НХЛ в попустительстве России и ее представителям в спорте. В рамках "глобальной серии" лиги на лед в Праге вышли Яков Тренин и Евгений Свечников.

"Руководство НХЛ без уважения отнеслось к позиции нашего МИД относительно того, что российские игроки не должны играть. Пока действующие лидеры НХЛ не уйдут в отставку, а новые не принесут извинения нашей стране, НХЛ больше не рады видеть в Чехии", – безапелляционно написал Гашек.

Пражская "О2 Арена" приняла два поединка между "Нэшвиллом" и "Сан-Хосе" в пятницу-субботу. Для НХЛ эти матчи стали первыми в Европе с 2019 года. Ледовый же стадион в столице Чехии принимал поединки лиги еще в сезонах 2008/09 и 2010/11.

Ранее Гашек предложил сажать соотечественников на 15 лет за выступления в российском чемпионате. Легендарный хоккеист уверен, что младшие коллеги поддерживают агрессию РФ игрой в тамошнем первенстве. "Доминатор" тогда призвал чешское правительство защитить граждан от всех рисков пребывания соотечественников на территории России.

Кто такой Доминик Гашек

Чехо-словацкий и чешский вратарь, получил от болельщиков прозвище "Доминатор" за уверенную игру.

В НХЛ перебрался в сезоне 1990/91. Защищал там цвета "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сэйбрз", "Детройт Ред Уингз".

Двухкратный победитель Кубка Стэнли с "Детройтом", обладатель 6 трофеев Везины – приза лучшему вратарю НХЛ.

В составе сборной Чехии стал олимпийским чемпионом на Играх в Нагано-1998, был призером чемпионатов мира.