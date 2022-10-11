Культовый вратарь обвинил НХЛ в неуважении к Чехии и попустительстве РФ
Руководство Национальной хоккейной лиги пренебрегло позицией министерства иностранных дел Чехии по поводу участия россиян в двух матчах регулярного чемпионата в Праге.
Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего хоккеиста.
Легендарный вратарь возмущен действиями НХЛ в попустительстве России и ее представителям в спорте. В рамках "глобальной серии" лиги на лед в Праге вышли Яков Тренин и Евгений Свечников.
"Руководство НХЛ без уважения отнеслось к позиции нашего МИД относительно того, что российские игроки не должны играть. Пока действующие лидеры НХЛ не уйдут в отставку, а новые не принесут извинения нашей стране, НХЛ больше не рады видеть в Чехии", – безапелляционно написал Гашек.
Пражская "О2 Арена" приняла два поединка между "Нэшвиллом" и "Сан-Хосе" в пятницу-субботу. Для НХЛ эти матчи стали первыми в Европе с 2019 года. Ледовый же стадион в столице Чехии принимал поединки лиги еще в сезонах 2008/09 и 2010/11.
Ранее Гашек предложил сажать соотечественников на 15 лет за выступления в российском чемпионате. Легендарный хоккеист уверен, что младшие коллеги поддерживают агрессию РФ игрой в тамошнем первенстве. "Доминатор" тогда призвал чешское правительство защитить граждан от всех рисков пребывания соотечественников на территории России.
Кто такой Доминик Гашек
Чехо-словацкий и чешский вратарь, получил от болельщиков прозвище "Доминатор" за уверенную игру.
В НХЛ перебрался в сезоне 1990/91. Защищал там цвета "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сэйбрз", "Детройт Ред Уингз".
Двухкратный победитель Кубка Стэнли с "Детройтом", обладатель 6 трофеев Везины – приза лучшему вратарю НХЛ.
В составе сборной Чехии стал олимпийским чемпионом на Играх в Нагано-1998, был призером чемпионатов мира.
During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 10, 2022
К слову, накануне хоккейное дерби Киева перенесли из-за массированного обстрела украинских городов Россией.
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