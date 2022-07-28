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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Гашек призвал сажать за решетку за выступления в РФ

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Четверг 28 июля 2022 16:45
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Гашек призвал сажать за решетку за выступления в РФ Фото: Доминик Гашек не боится сказать правду о России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Живая легенда мирового хоккея Доминик Гашек призвал усилить спортивную изоляцию России, усилив ответственность вплоть до уголовной для спортсменов в погоне за длинным рублем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord News.

Олимпийский чемпион Нагано предложил сажать соотечественников на 15 лет за выступления в российском чемпионате. Легендарный хоккеист уверен, что младшие коллеги поддерживают агрессию РФ игрой в тамошнем первенстве.

"Мне чрезвычайно досадно. Работа гражданина Чехии в России является поддержкой российского режима и войны в Украине, поэтому представляют угрозу национальной безопасности. Но я не обвиняю игрока или его агента, а чешскую власть за отсутствие закона, это запрещающего", – признался Гашек.

"Доминатор" разочарован трансфером Дмитрия Яшкина в петербургский СКА. Уроженец Омска вырос в Чехии и защищал цвета местной сборной на двух чемпионатах мира.

По мнению Гашека, введение уголовной ответственности улучшило бы ситуацию. Он призвал чешское правительство оградить граждан от всех рисков пребывания соотечественников на территории РФ.

"15 лет тюрьмы за работу во вражеской России очень помогли бы. Это, безусловно, усилит нашу защиту и оборону союзников и, вероятно, спасет немало жизней", – резюмировал "Доминатор".

Напомним, что матч "Фенербахче" и "Динамо" завершился скандалом из-за поддержки Путина фанатами стамбульцев.

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