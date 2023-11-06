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Куліба про відмову Німеччини передавати ракети: ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО

Фото: Україна заплющить очі на небажання передавати ракети Taurus в обмін на ППО (mbda-deutschland.de)
Автор: Константин Широкун

Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить нашу країну додатковими системами ППО напередодні складної зими.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо (ракети – ред.) Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але російські вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна все ж продовжує працювати над темою передачі крилатих ракет Taurus Україні.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав він.

Ракети Taurus для України

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про передачу крилатих ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями з відривом до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччинине має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

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Дмитро Кулебаракети