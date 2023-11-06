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Кулеба об отказе Германии передавать ракеты: мы закроем на это глаза, если получим ПВО

Фото: Украина закроет глаза на нежелание передавать ракеты Taurus в обмен на ПВО (mbda-deutschland.de)
Автор: Константин Широкун

Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО в преддверии сложной зимы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим (ракеты – ред.) Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина все еще продолжает работать над темой передачи крылатых ракет Taurus Украине.

"Германия всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но упускается из виду, какой огромный поворот она уже совершила", - добавил он.

Ракеты Taurus для Украины

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

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Дмитрий Кулебаракети