Кулеба: український контрнаступ триває та прогресує

Контрнаступ Збройних сил України на півдні та сході продовжується і досягає певного прогресу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Глава МЗС наголосив, що постачання винищувачів F-16, про яке оголосили Данія та Нідерланди, - "важливий крок" у контрнаступі проти Росії, який "продовжується і прогресує".

Кулеба також зазначив, що Україна "досягає дуже гарного прогресу" для переговорів та визначення умов миру, хоча він визнав, що розпочати діалог "буде нелегко".

"Але ми не збираємося підписувати угоду, подібну до тієї, яку підписала Фінляндія", - додав Кулеба, маючи на увазі угоду, яка передбачала передачу Радянському Союзу близько 10% земель Фінляндії за підсумками війни 1939-1940 років.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові від початку літа продовжують наступати на окремих ділянках фронту. Вони досягають успіху і витісняють російських окупантів.

Зокрема, на південному сході нашими захисниками вже було звільнено низку населених пунктів. Нещодавно ЗСУ деокупували селище Урожайне Донецької області.

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