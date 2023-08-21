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Кулеба: український контрнаступ триває та прогресує

Понеділок 21 серпня 2023 18:04
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Кулеба: український контрнаступ триває та прогресує Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Контрнаступ Збройних сил України на півдні та сході продовжується і досягає певного прогресу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Глава МЗС наголосив, що постачання винищувачів F-16, про яке оголосили Данія та Нідерланди, - "важливий крок" у контрнаступі проти Росії, який "продовжується і прогресує".

Кулеба також зазначив, що Україна "досягає дуже гарного прогресу" для переговорів та визначення умов миру, хоча він визнав, що розпочати діалог "буде нелегко".

"Але ми не збираємося підписувати угоду, подібну до тієї, яку підписала Фінляндія", - додав Кулеба, маючи на увазі угоду, яка передбачала передачу Радянському Союзу близько 10% земель Фінляндії за підсумками війни 1939-1940 років.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові від початку літа продовжують наступати на окремих ділянках фронту. Вони досягають успіху і витісняють російських окупантів.

Зокрема, на південному сході нашими захисниками вже було звільнено низку населених пунктів. Нещодавно ЗСУ деокупували селище Урожайне Донецької області.

Також зараз точаться бої за село Роботине Запорізької області. Більш детально про їхній хід можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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