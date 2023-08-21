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Кулеба: украинское контрнаступление продолжается и прогрессирует

Понедельник 21 августа 2023 18:04
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Кулеба: украинское контрнаступление продолжается и прогрессирует Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке продолжается и достигает определенного прогресса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Глава МИД подчеркнул, что поставка истребителей F-16, о которой объявили Дания и Нидерланды, - "важный шаг" в контрнаступлении против России, которое "продолжается и прогрессирует".

Кулеба также отметил, что Украина "добивается очень хорошего прогресса" для переговоров и определения условий мира, хотя он признал, что начать диалог "будет нелегко".

"Но мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", - добавил Кулеба, имея в виду соглашение, которое предусматривало передачу Советскому Союзу около 10% земель Финляндии по итогам войны 1939-1940 гг.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают наступать на отдельных участках фронта. Они добиваются успеха и вытесняют российских оккупантов.

В частности, на юго-востоке нашими защитниками уже был освобожден ряд населенных пунктов. Недавно ВСУ деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области.

Также сейчас продолжаются бои за село Работино Запорожской области. Более детально об их ходе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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