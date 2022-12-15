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Припинення вогню піде на користь РФ, а потім вона посилить атаки на Україну, - прем'єр Латвії

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 15:59
Припинення вогню піде на користь РФ, а потім вона посилить атаки на Україну, - прем'єр Латвії Фото: прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш (press.lv)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що припинення вогню піде на користь Росії, після чого вона посилить свої атаки проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"На даний момент світ чи припинення вогню були б на користь Росії", - сказав Каріньш, додавши, що це дало б Москві час перегрупуватися і продовжити атаки на Україну ще більш жорстокими способами.

Крім того, латвійський прем'єр закликав європейських колег швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зараз шукає можливості досягти "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Також в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

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