Припинення вогню піде на користь РФ, а потім вона посилить атаки на Україну, - прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що припинення вогню піде на користь Росії, після чого вона посилить свої атаки проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"На даний момент світ чи припинення вогню були б на користь Росії", - сказав Каріньш, додавши, що це дало б Москві час перегрупуватися і продовжити атаки на Україну ще більш жорстокими способами.