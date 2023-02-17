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Кулеба про призначення посла в Китаї: кандидат є, але процедура не запущена

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Процедуру призначення нового посла України в Китаї ще не запущено, але кандидат на цю посаду вже є.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

При цьому він додав, що сподівається на конструктивну розмову з членом Державної ради КНР, який опікується зовнішньополітичним блоком, колишнім главою МЗС Китаю Ван І.

Головними темами зустрічі будуть українська формула миру та стратегія Китаю у війні.

"Ми вважаємо, що дотримання принципу територіальної цілісності є фундаментальним інтересом Китаю на міжнародній арені. І прихильність до дотримання та захисту цього принципу є спонукальною силою для Китаю, більшою за інші аргументи України, США чи будь-якої іншої країни", - заявив Кулеба, додавши, що сподівається на відверту розмову.

Зазначимо, що Україна не має посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Нагадаємо, лідер Китаю виступить із "мовою про мир" у річницю вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що головний дипломат Китаю Ван І перебуває з візитом у Європі. Він уже відвідав Францію та Італію, а також візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.

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