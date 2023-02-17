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Кулеба о назначении посла в Китае: кандидат есть, но процедура не запущена

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Процедура назначения нового посла Украины в Китае еще не запущена, но кандидат на эту должность уже есть.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

При этом он добавил, что надеется на конструктивный разговор с членом Государственного совета КНР, который занимается внешнеполитическим блоком, бывшим главой МИД Китая Ван И.

Главными темами встречи будут украинская формула мира и стратегия Китая в войне.

"Мы считаем, что соблюдение принципа территориальной целостности является фундаментальным интересом Китая на международной арене. И приверженность к соблюдению и защите этого принципа является побудительной силой для Китая, большей чем другие аргументы Украины, США или любой другой страны", - заявил Кулеба, добавив, что надеется на откровенный разговор.

Отметим, что у Украины нет посла в Пекине с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

Напомним, лидер Китая выступит с "речью о мире" в годовщину вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что главный дипломат Китая Ван И находится с визитом в Европе. Он уже посетил Францию и Италию, а также он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Ван И после поездки в Европу поедет в Россию.

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КитайДмитрий КулебаДипломатические отношения