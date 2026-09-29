"Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США

Головне: Україна на виборах у США: Зовнішньополітична "перемога" у вигляді енергетичного перемир'я перед виборами до Конгресу поки Трампу не вдалася, але він не полишає спроб використати Україну.

Зовнішньополітична "перемога" у вигляді енергетичного перемир'я перед виборами до Конгресу поки Трампу не вдалася, але він не полишає спроб використати Україну. Загроза програшу: Республіканці можуть втратити більшість у Палаті представників, бо американці дедалі більше невдоволені Трампом.

Республіканці можуть втратити більшість у Палаті представників, бо американці дедалі більше невдоволені Трампом. Реванш опозиції: Перемога демократів загрожує вже третім імпічментом самому Трампу, а також проблемами для його оточення.

Перемога демократів загрожує вже третім імпічментом самому Трампу, а також проблемами для його оточення. Удар по іміджу: Перспективи втратити підтримку в Конгресі вже зараз впливають на авторитет Трампа у світі та його сприйняття як "кульгавої качки".

Перспективи втратити підтримку в Конгресі вже зараз впливають на авторитет Трампа у світі та його сприйняття як "кульгавої качки". Суперечки серед демократів: У лавах партії ліве крило скептично ставиться до України та зовнішньої політики США загалом, і це є додатковим ризиком для Києва.

Ілюзія простих рішень

Україна знову мимоволі стала частиною американської внутрішньої політики. Але не через пряму військову допомогу – бо з поверненням Трампа у Білий дім зброя для Києва лише купується коштом європейців у рамках програми PURL.

Цього разу мова йде про мирні ініціативи Трампа, в рамках яких він намагається впливати то на Україну, то на Росію.

Все це можна було спостерігати у вересні – спочатку в ході приїзду американських емісарів Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, а потім і на зустрічі президентів України та США на полях Генасамблеї ООН.

Зустріч Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН (фото Getty Images)

Дональд Трамп усе наполегливіше шукає зовнішньополітичні перемоги, аби показати їх електорату перед виборами до Конгресу. Надто, коли цей електорат незадоволений зростанням вартості палива.

"Ціни – це найгірше. За Трампа в 2024 році проголосувала більшість незалежних виборців. Він переконав їх, що ціни будуть нижчі, що їхня платня буде більша і що буде кращим майбутнє американської економіки. У всьому цьому підтримка Трампа зникла", – каже РБК-Україна експерт Центру відносин "США-Україна" у Нью-Йорку Андрій Добрянський.

У США вартість автомобільного палива відіграє значно більшу роль порівняно з іншими країнами. Залізничні перевезення в країні розвинені слабко. У міжміській роздрібній логістиці ключовим є саме автотранспорт. Через це будь-яке здорожчання пального автоматично збільшує цінники на всі товари, а також розганяє загальну інфляцію.

Авантюра Трампа, яку він необачно розпочав на початку року, атакувавши Іран, явно вийшла з-під контролю. Всі спроби реально завершити конфлікт із Тегераном заходять у глухий кут.

В Ірані, попри тиск США, чудово розуміють, що контроль над Ормузькою протокою дає суттєвий важіль не лише проти Америки, а й проти конкурентів Ірану на кшталт Саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів. А нещодавно конфлікт іще більше розширився. Союзні Ірану хусити в Ємені захопили низку островів у Червоному морі, які ставлять під загрозу судноплавство ще й там.

Як наслідок, нестабільність у Перській затоці знову і знову штовхає світові ціни на нафту вгору. А це, своєю чергою, позбавляє Трампа можливості виконати свої обіцянки щодо зменшення цін.

Проте, не в змозі щось зробити з Іраном, Трамп винною зробив… Україну. 14 вересня президент США заявив, що Україна має припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які виробляють дизельне паливо.

"Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити вибивати дизельне пальне у Росії. Нехай б'є по цілях, але не по дизельному пальному, тому що через це з'являється нестача дизпалива", – сказав Трамп.

Втім, удари по російських НПЗ та високі ціни на дизель у США пов'язані дуже умовно. Американський ринок пального взагалі не залежить від російського дизеля, адже його там ніколи не було, за винятком поодиноких випадків, пояснює у коментарі РБК-Україна президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. Більше того, самі Сполучені Штати є потужним виробником дизпалива і контролюють до 14% світового експорту.

"Росія ще з 8 липня сама припинила експорт дизеля. Але до Москви у Трампа претензій немає. Про його невігластво свідчить і те, що він торочить про дизель, хоча наші удари припадають переважно на установки, які випускають бензин та реактивне пальне, хоча і дизель само собою підпадає під атаки", – зауважує Гончар.

За підсумками останньої зустрічі із Трампом на полях Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що Україна припинить удари по російських енергооб’єктах, якщо РФ не завдаватиме ударів по українській енергетиці.

"Якщо вони (росіяни – ред.) не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше", – зазначив він.

Зеленський додав, що на зустрічі не йшла мова про те, що Україна має зупинити удари по РФ в односторонньому порядку. Попри це Трамп і далі продовжує годувати американську публіку заявами про близьке перемир'я.

У підсумку, всі ці накопичені проблеми неминуче стають головним електоральним фоном перед майбутніми виборами.

Позиції партій

На виборах до обох палат Конгресу США діє мажоритарна система, коли кандидати ведуть боротьбу не в рамках єдиного списку, а на кожному окрузі окремо. Цього року вибори відбудуться на всіх 435 округах до Палати представників та 35 зі ста місць у Верхній палаті (Сенаті).

Наразі у Палаті представників слабка більшість республіканців – 221 голос проти 214 у демократів. У Сенаті партія Трампа так само має хитку перевагу у 53 голоси проти 47.

Звісно, на кожному окрузі своя ситуація, залежно від конкретного кандидата, його харизми, місцевих проблем та вміння домовлятися з локальними елітами.

Крім того, значна частина округів є "безпечними". У них представники демократів чи республіканців міцно утримують свої позиції в силу тих чи інших причин. Проте "тінь" Трампа неминуче впливає на вподобання виборців.

Навіть якщо завтра Штатам вдасться домовитися з Іраном та розблокувати Ормузьку протоку, ринок пального надто інертний, і ціни не встигнуть суттєво знизитись до виборів, каже Гончар.

Натомість у США розглядають заборону на експорт американського дизеля. Проте такий крок Білого дому у довшій перспективі може дати протилежний результат і вже зараз в команді Трампа багато противників цього рішення.

"Обмеження експорту призведе до того, що нафтопереробні заводи, забезпечуючи внутрішній ринок, але не маючи збуту надлишкової пропозиції, будуть скорочувати виробничу програму нафтопереробки. І, зрештою, це призведе до протилежного ефекту – виникнення дефіциту", – зазначає Гончар.

Тож у нинішніх умовах республіканці мають дуже мало шансів зберегти більшість у Палаті представників. Що б Трамп не казав про українські атаки на НПЗ, вартість палива у США не знижується.

За даними агрегатора опитувань RacetotheWH, демократи можуть отримати 233 мандати проти 201 у республіканців з імовірністю 86,1%. The Cook Political Report зазначає, що у демократів сильні позиції в 208 округах, у республіканців – на 205, а на 22 округах ведеться конкурентна боротьба.



Фото: Попередній розподіл мандатів в Палаті представників Конгресу США (інфографіка РБК-Україна)

"Палату республіканці найвірогідніше втрачають. Але якщо ми говоримо про Сенат, то в Сенаті більшість позицій, які йдуть на переобрання, це будуть демократи", – пояснює Олександр Краєв.

З огляду на це, не виключено, що в Сенаті збережеться щонайменше баланс – на рівні 50 на 50, але з переважаючим голосом віцепрезидента Джей Ді Венса, який за посадою головує там.

Водночас і в Сенаті ситуація для республіканців погіршується. За даними RacetotheWH, шанси, що демократи здобудуть і його, складають 70,9%. Такий розвиток подій для Трампа не обіцяє нічого доброго.

Нові проблеми Трампа

Запустити нову, вже третю процедуру імпічменту щодо Дональда Трампа демократи у випадку перемоги на виборах обіцяють давно. Тим більше, сам він уже дав для цього цілу низку приводів: від інсайдерської торгівлі оточення Трампа до неузгоджених із Конгресом військових дій проти Ірану.

Втім, у демократів є й інші сценарії, можливо, більш перспективні, адже для успішного імпічменту як-не-як потрібна підтримка двох третин у Сенаті, яку зібрати майже неможливо, за будь-яких підсумків виборів. Тож неприємності чекають не лише на Трампа, а в першу чергу на його команду.

"Головне, що зміна більшості або в одній палаті, або в двох, увімкне розслідування, яких до нинішнього дня в адміністрації Трампа ще не було. І це проблема для тих членів Кабміну, які хотіли все тримати в таємниці – чи то корупцію, чи просто непрофесійність", – каже РБК-Україна Андрій Добрянський.

Показова у цьому плані подія сталася всередині вересня. На слуханнях в Сенаті США директор ФБР Кеш Патель відмовився предметно коментувати те, що весілля сина Трампа, Дональда-молодшого, фінансував російський олігарх Умар Кремльов. Після цього демократи заявили, що ініціюватимуть офіційне розслідування, яке можна буде реалізувати після виборів.

Прихильники Трампа на мітингу в Північній Кароліні (фото Getty Images)

Втім, результати виборів за певних умов можуть дати Трампу і деякі позитиви. Якщо республіканці все ж збережуть більшість у Сенаті, розділений Конгрес до певної міри може бути і вигідним Трампу, принаймні у зовнішній політиці.

"Ми бачимо, що і так Трамп, умовно кажучи, майже 90% своєї зовнішньої політики провадить не через Конгрес, а через виконавчі укази. Тобто йому для цього якось парламент не дуже потрібен. Навпаки, розділений Конгрес, в якому не буде єдності, який не зможе об'єднатися довкола ідеї нового імпічменту, для Трампа це навіть плюс", – наголошує Краєв.

Та важливо не лише те, що може на практиці президент США, а й те, як сприймають його спроможності візаві у світі на кшталт Путіна чи Сі Цзіньпіна. В цьому контексті красномовним був нещодавній візит китайського лідера у США.

Замість конкретних рішень та угод Трамп і Сі лише обмінялися загальними фразами про переваги торгівлі замість конфронтації. Чи не головною хорошою новиною особисто для президента США стало те, що китайський лідер подарував Штатам дві гігантські панди.

"З такої точки зору мені здається, що Трамп, м'яко кажучи, не допрацював, або, як мінімум, його вже не сприймають як вагомого гравця, з яким дійсно про щось потрібно домовлятися. Він уже перебуває в статусі "кульгавої качки", – зазначає Олександр Краєв.

Серед іншого, це одна з причин, чому Трампу так і не вдалося добитися від Путіна згоди на енергетичне перемир'я з Україною, хоча президент Зеленський відкрито підтримав таку ініціативу.

Демократи вже не ті

Навіть найкращий для демократів сценарій – коли вони візьмуть обидві палати Конгресу – не обіцяє Україні швидкого покращення у відносинах із США. Хоча протягом останніх років Демократична партія незмінно просувала підтримку України в Конгресі, наразі ситуація підвішена.

"По-перше, партія всередині розділена. По-друге, ми бачимо, що значна частина демократів не готова так само безапеляційно підтримувати Україну, як вони підтримували її раніше. Приклад із законом Грема-Блюменталя достатньо був промовистим", – каже Олександр Краєв.

Коли законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії тільки розроблявся, конгресмени-демократи його всіляко підтримували. Але як тільки його компромісна версія вийшла на фінішну пряму, частина з них виступила проти з аргументами, що закон аж надто посилить повноваження Трампа. Зрештою, його таки вдалося проштовхнути.

Мітинг кандидатки від демократів Джоселін Бенсон у штаті Мічиган (фото Getty Images)

Демократична партія – не однорідна. Зокрема, там набирає вагу ліве крило – так звані прогресисти. Ця фракція всередині партії об'єднує соціально орієнтованих політиків, зокрема таких як Берні Сандерс чи Александрія Оказіо-Кортес. Прогресисти виступають за масштабні реформи всередині країни, розширення соціальних програм, захист прав меншин і боротьбу зі зміною клімату.

Директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик не очікує занадто великого припливу людей саме з радикально прогресистського крила Демократичної партії. Більш того, за його словами, не всі представники цього крила скептично ставляться до допомоги Україні.

"Так, є і такі, але ж і ті, що вважають неприйнятним те, що робить Росія, і власне погоджуються, що це є прояв імперіалізму з боку Москви, тож Україну треба підтримувати і надалі. Керівництво партії і фракції не змінювало своєї позиції з цього питання", – каже він.

За його словами, попри нещодавнє голосування щодо закону Грема-Блюменталя (коли більшість прогресистів проголосувала проти), позиція керівництва демократів таки має вагоме для них значення. Водночас, на думку Краєва, проблема не в їх сприйнятті України, а в загальних оцінках американської зовнішньої політики.

"Для прогресистів зовнішня політика – це жахливий великий американський імперіалізм і лякавка, чому вони не хочуть займатися нею взагалі. Для них це не тільки Україна, для них це Ізраїль, це проблеми з Китаєм. Вони не бачать просто перспектив і необхідності витрачати на це кошти, які можна відправити на соціальні програми", – зазначає Олександр Краєв.

Разом з тим, демократи, за оцінками Дубовика, на політичному рівні продовжуватимуть критикувати Трампа за його недостатню підтримку України.

Що ж до лівого крила партії, то можливим ключем до діалогу з ними є гуманітарний трек.

"Максимум, на чому тут можна зіграти і на чому реально можна побудувати якусь комунікацію – це загальнолюдські якісь ідеї захисту життя, захисту дітей, захисту культурної спадщини", – додає Олександр Краєв.

Водночас Андрій Добрянський звертає увагу на ще одну приховану небезпеку. Якщо прогресистське крило демократів спробує висунути свого кандидата на посаду спікера, це може викликати тривалий параліч в Палаті представників.

У США, на відміну від більшості інших країн, спікер має повноваження одноосібно виносити на голосування або блокувати розгляд законопроєктів. Тому за цю посаду постійно відбувається боротьба.

Так сталося восени 2023 року, коли ультраправе крило республіканців (MAGA) уперше в історії США домоглося усунення спікера-однопартійця Кевіна Маккарті. Через це робота Палати представників на тривалий час повністю зупинилася.

"Це може бути так, як республіканці мали непорозуміння щодо Кевіна Маккарті, його вигнали і тоді взяли шість місяців, щоби вибрати спікера. Демократи би не хотіли, щоб це так сталося, але це момент, у якому радикальні фракції можуть мати найбільший вплив", – вважає Андрій Добрянський.

У цілому ж нинішня ситуація вкотре показує, що Україні у відносинах зі США потрібна системна співпраця на всіх рівнях, а не точковий підхід і ставка на окремі персоналії. Києву важливо вибудовувати стійкі інституційні зв'язки з різними політичними силами та фракціями – від поміркованих центристів до більш радикальних груп, як серед республіканців, так і в лавах демократів.

Питання – відповідь (FAQ):

– Чому Трамп закликає Україну припинити удари по російських НПЗ?

– Президенту США потрібно зупинити зростання цін на пальне всередині країни, адже воно шкодить його рейтингам напередодні виборів до Конгресу. Трамп пов'язує дефіцит дизеля у США з українськими атаками і намагається перекласти на Київ відповідальність за високі ціни.

– Чи дійсно удари України по російських НПЗ впливають на ринок пального у США?

– Ні, цей зв'язок є дуже умовним. Ринок США взагалі не залежить від російського дизельного пального. Більше того, самі США є потужним виробником і самі контролюють до 14% світового експорту дизпалива.

– Які шанси республіканців та демократів на майбутніх виборах до Конгресу?

– Демократи мають високі шанси отримати більшість у Палаті представників – Водночас у Сенаті зберігається імовірність утвердження балансу сил або невеликої переваги республіканців.

– Що зміниться для адміністрації Трампа у разі перемоги демократів у Палаті представників?

– Це дозволить демократам розпочати офіційні розслідування діяльності членів Кабміну Трампа, а також його оточення. Також демократи можуть спробувати запустити процедуру імпічменту. Але щоб вона була успішною, потрібна підтримка двох третин Сенату.