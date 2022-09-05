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В Кулебы анонсировали визит Трасс в Украину. Уже в статусе премьера

Фото: Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ближайшее время может приехать в Киев. В МИД уже начали готовить визит политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона 5 сентября.

Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за 7 дней до начала полномасштабного вторжения России.

После она неоднократно выражала желание приехать в Украину.

"Когда [Трасс] формально станет премьером (6 сентября - ред.), я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не замедлят. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев", - сказал Пристайко.

Напомним, в Великобритании назначили нового премьер-министра. Эту должность отныне будет занимать Лиз Трасс.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на победу политика и заявил, что Киев и Лондон совместно смогут сделать очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России.

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