В Кулебы анонсировали визит Трасс в Украину. Уже в статусе премьера
Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ближайшее время может приехать в Киев. В МИД уже начали готовить визит политика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона 5 сентября.
Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за 7 дней до начала полномасштабного вторжения России.
После она неоднократно выражала желание приехать в Украину.
"Когда [Трасс] формально станет премьером (6 сентября - ред.), я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не замедлят. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев", - сказал Пристайко.
Напомним, в Великобритании назначили нового премьер-министра. Эту должность отныне будет занимать Лиз Трасс.
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на победу политика и заявил, что Киев и Лондон совместно смогут сделать очень много для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России.
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