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У Кулеби анонсували візит Трасс в Україну. Вже у статусі прем'єра

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Понеділок 05 вересня 2022 23:29
У Кулеби анонсували візит Трасс в Україну. Вже у статусі прем'єра Фото: Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Новообрана прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політикині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону 5 вересня.

Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.

"Коли [Трасс] формально стане прем'єркою (6 вересня - ред.), я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, у Великій Британії призначенили нового прем'єр-міністра. Цю посаду відтепер обійматиме Ліз Трасс.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на перемогу політикині та заявив, що Київ і Лондон спільно зможуть зробити дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії.

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