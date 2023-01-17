У Кулеби розповіли про деталі візиту делегації МАГАТЕ до України

"16 січня розпочався візит делегації МАГАТЕ на чолі із генеральним директором Рафаелем Гроссі до України", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначає, що візит має на меті розгортання постійно діючих місій МАГАТЕ на українських АЕС задля посилення безпеки атомних електростанцій України на тлі масштабних атак РФ по об’єктах української критичної інфраструктури. МЗС України вітає розвиток взаємодії з МАГАТЕ задля зменшення ядерних і радіологічних загроз, викликаних злочинними діями Росії.

Ніколенко пояснив, що Україна закликає збільшити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.

"Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку РФ, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС", - додали в МЗС.