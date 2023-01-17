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У Кулебы рассказали о деталях визита делегации МАГАТЭ в Украину

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Визит делегации МАГАТЭ в Украину преследует цель развертывания действующих миссий на украинских АЭС для усиления безопасности атомных электростанций Украины на фоне масштабных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко.

"16 января начался визит делегации МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в Украину", - говорится в сообщении.

Николенко отмечает, что визит направлен на развертывание постоянно действующих миссий МАГАТЭ на украинских АЭС для усиления безопасности атомных электростанций Украины на фоне масштабных атак РФ по объектам украинской критической инфраструктуры. МИД Украины приветствует развитие взаимодействия с МАГАТЭ для уменьшения ядерных и радиологических угроз, вызванных преступными действиями России.

Николенко объяснил, что Украина призывает увеличить усилия с целью имплементации требований резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

"Рассчитываем на дальнейшие действенные и эффективные шаги государств-членов МАГАТЭ, а также генерального директора Гросси, с целью противодействия нарушению действующих норм ядерной и радиационной безопасности со стороны РФ, в том числе скорейшей деоккупации ЗАЭС", - добавили в МИД.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине для того, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны России против нашего государства.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южноукраинской АЭС.

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