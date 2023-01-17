У Кулебы рассказали о деталях визита делегации МАГАТЭ в Украину

"16 января начался визит делегации МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в Украину", - говорится в сообщении.

Николенко отмечает, что визит направлен на развертывание постоянно действующих миссий МАГАТЭ на украинских АЭС для усиления безопасности атомных электростанций Украины на фоне масштабных атак РФ по объектам украинской критической инфраструктуры. МИД Украины приветствует развитие взаимодействия с МАГАТЭ для уменьшения ядерных и радиологических угроз, вызванных преступными действиями России.

Николенко объяснил, что Украина призывает увеличить усилия с целью имплементации требований резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

"Рассчитываем на дальнейшие действенные и эффективные шаги государств-членов МАГАТЭ, а также генерального директора Гросси, с целью противодействия нарушению действующих норм ядерной и радиационной безопасности со стороны РФ, в том числе скорейшей деоккупации ЗАЭС", - добавили в МИД.