У Кулеби різко відреагували на заяву Додіка щодо українського посла

"Ця "новина" і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити - це т.зв. "рішення" є нікчемним", - йдеться у заяві.

За словами Ніколенка, Україна не має посла в т.зв. "Республіці Сербській". Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Він додав, щовідповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцеговини.

"Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - додав Ніколенко.