У Кулебы резко отреагировали на заявление Додика в отношении украинского посла

"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за рубежом пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить - это так называемое "решение" ничтожно", - говорится в заявлении.

По словам Николенко, у Украины нет посла в т.н. "Республике Сербской". Василий Крылич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе. Он добавил, что в соответствии с Конституцией Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума Боснии и Герцеговины.

"Милорад Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как несуразную попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", - добавил Николенко.