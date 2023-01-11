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У Кулебы резко отреагировали на заявление Додика в отношении украинского посла

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Объявление президентом Республики Сербской Милорадом Додиком посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным" в республике ничтожно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за рубежом пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить - это так называемое "решение" ничтожно", - говорится в заявлении.

По словам Николенко, у Украины нет посла в т.н. "Республике Сербской". Василий Крылич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе. Он добавил, что в соответствии с Конституцией Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума Боснии и Герцеговины.

"Милорад Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как несуразную попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", - добавил Николенко.

Напомним, что 8 января лидер боснийских сербов Милорад Додик во время празднования "Дня Республики" заочно наградил Путина высшим отличием - орденом за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Ранее Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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