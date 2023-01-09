Лідер боснійських сербів Додік видав Путіну орден. В ЄС різко відреагували

Лідер Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії та Герцеговини, Мілорад Додік видав російському диктатору державний орден. В Євросоюзу розкритикували рішення влади Республіки Сербської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eunews.

Зазначається, що 8 січня лідер боснійських сербів Мілорад Додік під час святкування "Дня Республіки" заочно нагородив Путіна найвищою відзнакою - орденом за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС".

Таке рішення Додіка викликало обурення в Євросоюзі. Спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Європа засуджує вчинок Додіка.

"Путін є тим, хто прямо відповідальний за незаконну агресію проти України. Він є тим, хто віддає накази, через які українські мирних жителів вбивають та якими руйнується українська цивільна інфраструктура. Бути на стороні Путіна за таких умов означає ізолювати Республіку Сербську та її владу на міжнародній арені", сказав Стано.

Спікер назвав рішення Додіка "прикрою помилкою", водночас наголосивши, що в ЄС немає місця для нагородження політиків, які наказують винищити сусідню країну і вбити її народ.

Стано додав, що ЄС буде змушений вжити кроків, якщо Додік продовжить нагороджувати Путіна.