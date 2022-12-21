Кулеба звернувся до українців з США: все буде гаразд, вперед до перемоги України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців та закликав разом із союзниками рухатися до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію до Instagram глави МЗС України.

"Все буде добре. Ні про що не турбуйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, лише до перемоги України та її союзників, насамперед наших вірних друзів – Сполучених Штатів Америки", – заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Також повідомлялося, що навколо візиту Володимира Зеленського та української делегації до США було введено посилені заходи безпеки. Все для того, щоб не дати Росії можливості хоч якось йому нашкодити.

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