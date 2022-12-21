UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба звернувся до українців з США: все буде гаразд, вперед до перемоги України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців та закликав разом із союзниками рухатися до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію до Instagram глави МЗС України.

"Все буде добре. Ні про що не турбуйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, лише до перемоги України та її союзників, насамперед наших вірних друзів – Сполучених Штатів Америки", – заявив міністр закордонних справ.

Раніше стало відомо, що глава української дипломатії відвідав із візитом Сполучені Штати разом із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Також повідомлялося, що навколо візиту Володимира Зеленського та української делегації до США було введено посилені заходи безпеки. Все для того, щоб не дати Росії можливості хоч якось йому нашкодити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаСполучені Штати Америки