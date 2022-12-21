Кулеба обратился к украинцам из США: все буде хорошо, вперед к победе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам и призвал вместе с союзниками двигаться к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию в Instagram главы МИД Украины.

"Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", – заявил министр иностранных дел.

Ранее стало известно, что глава украинской дипломатии посетил с визитом Соединенные Штаты вместе с президентом Владимиром Зеленским.