Кулеба обратился к украинцам из США: все буде хорошо, вперед к победе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам и призвал вместе с союзниками двигаться к победе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию в Instagram главы МИД Украины.
"Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", – заявил министр иностранных дел.
Ранее стало известно, что глава украинской дипломатии посетил с визитом Соединенные Штаты вместе с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противостоянию российской агрессии.
Также сообщалось, что вокруг визита Владимира Зеленского и украинской делегации в США были введены усиленные меры безопасности. Все для того чтобы не дать России возможности хоть как-то ему навредить.
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