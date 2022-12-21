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Кулеба звернувся до українців з США: все буде гаразд, вперед до перемоги України

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Вашингтон, Середа 21 грудня 2022 23:09
Кулеба звернувся до українців з США: все буде гаразд, вперед до перемоги України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців та закликав разом із союзниками рухатися до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію до Instagram глави МЗС України.

"Все буде добре. Ні про що не турбуйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, лише до перемоги України та її союзників, насамперед наших вірних друзів – Сполучених Штатів Америки", – заявив міністр закордонних справ.

Раніше стало відомо, що глава української дипломатії відвідав із візитом Сполучені Штати разом із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Також повідомлялося, що навколо візиту Володимира Зеленського та української делегації до США було введено посилені заходи безпеки. Все для того, щоб не дати Росії можливості хоч якось йому нашкодити.

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Дмитро Кулеба Сполучені Штати Америки
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