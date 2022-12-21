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Кулеба обратился к украинцам из США: все буде хорошо, вперед к победе Украины

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 23:09
Кулеба обратился к украинцам из США: все буде хорошо, вперед к победе Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам и призвал вместе с союзниками двигаться к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию в Instagram главы МИД Украины.

"Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", – заявил министр иностранных дел.

Ранее стало известно, что глава украинской дипломатии посетил с визитом Соединенные Штаты вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противостоянию российской агрессии.

Также сообщалось, что вокруг визита Владимира Зеленского и украинской делегации в США были введены усиленные меры безопасности. Все для того чтобы не дать России возможности хоть как-то ему навредить.

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Дмитрий Кулеба Соединенные Штаты Америки
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