Кулеба зустрівся з спецпредставником Китаю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником Китаю у європейських справах У Хунбо. Зустріч відбулася на саміті у Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.
"Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Я поінформував спецпредставника про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії", - розповів він.
Вони, за словами міністра, обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.
"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському союзі", - зазначив Кулеба.
Дмитро Кулеба та У Хунбо (x.com/DmytroKuleba)
Саміт миру та Китай
15-16 червня у Швейцарії проходив саміт миру. У ньому взяли участь понад 100 країн-учасниць. Представників Китаю не було на заході.
Натомість, як писали ЗМІ, Китай напередодні саміту почав просувати свій "мирний план". Китайська влада пояснювала свою відмову від участі відсутністю на заході російської сторони.
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