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Кулеба встретился со спецпредставителем Китая

Украина, Суббота 29 июня 2024 15:28
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Кулеба встретился со спецпредставителем Китая Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем Китая по европейским делам У Хунбо. Встреча прошла на саммите в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

"Провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. Я проинформировал спецпредставителя о состоявшемся в Швейцарии первом саммите мира", - рассказал он.

Они, по словам министра, обменялись мнениями о дальнейших усилиях по восстановлению справедливого и продолжительного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.

"Украина и Китай будут продолжать диалог по миру и развитию. Я отметил важность стратегически рассматривать наши отношения в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском союзе", - отметил Кулеба.

Кулеба встретился со спецпредставителем Китая

Дмитрий Кулеба и У Хунбо (x.com/DmytroKuleba)

Саммит мира и Китай

15-16 июня в Швейцарии проходил саммит мира. В нем приняли участие более 100 стран-участниц. Представителей Китая не было на мероприятии.

Вместо этого, как писали СМИ, Китай накануне саммита начал продвигать свой "мирный план". Китайсткие власти объясняли свой отказ от участия отсутствием на мероприятии российской стороны.

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