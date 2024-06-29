Кулеба встретился со спецпредставителем Китая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем Китая по европейским делам У Хунбо. Встреча прошла на саммите в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

"Провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. Я проинформировал спецпредставителя о состоявшемся в Швейцарии первом саммите мира", - рассказал он.

Они, по словам министра, обменялись мнениями о дальнейших усилиях по восстановлению справедливого и продолжительного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.

"Украина и Китай будут продолжать диалог по миру и развитию. Я отметил важность стратегически рассматривать наши отношения в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском союзе", - отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба и У Хунбо (x.com/DmytroKuleba)