Кулеба зустрівся з головою військового комітету НАТО: що обговорили

Кулеба під час зустрічі відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він також наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання Києву критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

Співрозмовники обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

Крім того, Кулеба закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні.