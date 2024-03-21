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Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: что обсудили

Фото: Дмитрий Кулеба и Роб Бауэр (mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В частности, они обсудили ожидания Вашингтонского саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой напресс-службу МИД Украины.

Кулеба во время встречи отметил важную роль государств-членов НАТО в оказании Украине всесторонней помощи в отражении вооруженной агрессии РФ. Он также отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности, предоставление Киеву критически важных видов вооружений и военной техники.

Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников.

Кроме того, Кулеба призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего, летальным вооружением, возвращению к практике тренировок в Украине, развертыванию ремонтных баз в Украине.

 

Визит Бауэра в Украину

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл в Украину. Это его первый визит с начала войны.

Во время визита он уже успел выступить на Киевском форуме безопасности. В частности, Бауэр подчеркнул, что флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб-квартире Альянса.

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НАТОДмитрий КулебаВойна России против Украины