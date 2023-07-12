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Кулеба зустрівся з главами МЗС Данії та Німеччини: обговорили F-16 та вступ до НАТО

Фото: Анналена Бербок та Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з колегами з Данії та Німеччини. Зустрічі пройшли на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Кулеба зазначив, що з міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке обговорив авіаційну коаліцію та подякував за лідерство Данії у цьому питанні.

"Незабаром українські льотчики та техніки почнуть навчатися керуванню F-16, і ми розраховуємо на пришвидшення постачання літаків. Ми також обговорили шляхи нарощування артилерійських можливостей України", - наголосив український міністр.

Також Кулеба у Вільнюсі зустрівся з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Міністри обговорили підсумки першого дня саміту НАТО. Кулеба привітав рішення союзників скасувати ПДЧ для України та створити Раду Україна-НАТО.

"Я також звернув увагу на відсутність певності в запрошенні. Ми продовжуємо працювати з союзниками, щоб заповнити цю прогалину", - додав він.

Що відомо про саміт НАТО

Нагадаємо, вчора у Вільнюсі стартував саміт країн НАТО. Головною темою цьогорічної зустрічі стала Україна. На саміті також присутня українська делегація, зокрема президент та перша леді Володимир та Олена Зеленські.

На саміті союзники погодили комюніке, в якому серед іншого виклали своє бачення шляху України до НАТО. Також Альянс погодив вступ нашої країни до НАТО без виконання плану дій щодо членства.

При цьому Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу та графіку приєднання до Альянсу.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

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МЗС УкраїниДмитро КулебаДанияНАТОF-16