Кулеба встретился с главами МИД Дании и Германии: обсудили F-16 и вступление в НАТО

Кулеба отметил, что с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке обсудил авиационную коалицию и поблагодарил за лидерство Дании в этом вопросе.

"В скором времени украинские летчики и техники начнут учиться управлению F-16, и мы рассчитываем на ускорение поставок самолетов. Мы также обсудили пути наращивания артиллерийских возможностей Украины", - подчеркнул украинский министр.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июль 12, 2023