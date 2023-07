Кулеба зустрівся з главами МЗС Данії та Німеччини: обговорили F-16 та вступ до НАТО

Кулеба зазначив, що з міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке обговорив авіаційну коаліцію та подякував за лідерство Данії у цьому питанні.

"Незабаром українські льотчики та техніки почнуть навчатися керуванню F-16, і ми розраховуємо на пришвидшення постачання літаків. Ми також обговорили шляхи нарощування артилерійських можливостей України", - наголосив український міністр.

I met with @LarsLoekke to thank Denmark for leading the way on the aviation coalition. Ukrainian pilots and technicians will soon begin training to operate F-16s and we count on speeding up the delivery of jets. We also discussed ways to boost Ukraine’s artillery capabilities. pic.twitter.com/6sPPK6cio5