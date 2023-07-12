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Кулеба встретился с главами МИД Дании и Германии: обсудили F-16 и вступление в НАТО

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Вильнюс, Среда 12 июля 2023 11:16
Кулеба встретился с главами МИД Дании и Германии: обсудили F-16 и вступление в НАТО Фото: Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с коллегами из Дании и Германии. Встречи прошли на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Кулеба отметил, что с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке обсудил авиационную коалицию и поблагодарил за лидерство Дании в этом вопросе.

"В скором времени украинские летчики и техники начнут учиться управлению F-16, и мы рассчитываем на ускорение поставок самолетов. Мы также обсудили пути наращивания артиллерийских возможностей Украины", - подчеркнул украинский министр.

Также Кулеба в Вильнюсе встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Министры обсудили итоги первого дня саммита НАТО. Кулеба приветствовал решение союзников отменить ПДЧ для Украины и создать Совет Украина-НАТО.

"Я также обратил внимание на отсутствие уверенности в приглашении. Мы продолжаем работать с союзниками, чтобы восполнить этот пробел", - добавил он.

Что известно о саммите НАТО

Напомним, вчера в Вильнюсе стартовал саммит стран НАТО. Главной темой встречи стала Украина. На саммите также присутствует украинская делегация, в частности, президент и первая леди Владимир и Елена Зеленские.

На саммите союзники согласовали коммюнике, в котором среди прочего изложили свое видение пути Украины в НАТО. Альянс также согласовал вступление нашей страны в НАТО без выполнения плана действий по членству.

При этом Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления и графика присоединения к Альянсу.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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