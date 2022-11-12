Кулеба зустрівся з Блінкеном під час саміту АСЕАН: про що говорили

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - пише Кулеба.

За словами міністра, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.

Фото: Кулеба зустрівся з Блінкеном під час саміту АСЕАН (twitter.com/DmytroKuleba)