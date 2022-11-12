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Кулеба зустрівся з Блінкеном під час саміту АСЕАН: про що говорили

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України та Ентоні Блінкен, держсекретар США (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту АСЕАН відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й держсекретаря США Ентоні Блінкена. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - пише Кулеба.

За словами міністра, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.

Фото: Кулеба зустрівся з Блінкеном під час саміту АСЕАН (twitter.com/DmytroKuleba)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами Кулеби, він має намір зустрітись з Блінкеном, аби обговорити розширення військової допомоги Україні.

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