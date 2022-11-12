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Кулеба встретился с Блинкеном во время саммита АСЕАН: о чем говорили

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины и Энтони Блинкен, госсекретарь США (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе саммита АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили освобождение Херсона и предстоящие поставки вооружения для ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", - пишет Кулеба.

По словам министра, он также поблагодарил Блинкена за будущие решения США о предоставлении ВСУ дополнительной современной военной техники.

Фото: Кулеба встретился с Блинкеном во время саммита АСЕАН (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Кулебы, он намерен встретиться с Блинкеном, чтобы обсудить расширение военной помощи Украине.

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