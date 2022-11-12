Кулеба встретился с Блинкеном во время саммита АСЕАН: о чем говорили

"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", - пишет Кулеба.

По словам министра, он также поблагодарил Блинкена за будущие решения США о предоставлении ВСУ дополнительной современной военной техники.

Фото: Кулеба встретился с Блинкеном во время саммита АСЕАН (twitter.com/DmytroKuleba)