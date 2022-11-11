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Кулеба завтра зустрінеться з Блінкеном. Говоритимуть про зброю для України

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П'ятниця 11 листопада 2022 13:04
Кулеба завтра зустрінеться з Блінкеном. Говоритимуть про зброю для України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 листопада, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться на полях саміту АСЕАН. Обговорять розширення військової допомоги Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі телемарафону.

"Завтра я матиму дуже активний день, і тут завтра також буде держсекретар Блінкен. У нас буде окрема зустріч, обговорюватимемо безпекову ситуацію, надання Україні нових озброєнь", - заявив Кулеба.

Як відзначив міністр, однією з тем переговорів також буде посилання санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці останнього пакета допомоги США Україні. До нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії.

Також вже наступного тижня очікується, що президент України Володимир Зеленський проведе переговори з колишнім президентом США Джорджем Бушем.

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