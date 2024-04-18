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Кулеба встретился с Блинкеном, говорили о предоставлении большего количества Patriot Украине

Четверг 18 апреля 2024 14:07
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Кулеба встретился с Блинкеном, говорили о предоставлении большего количества Patriot Украине Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел и Энтони Блинкен, государственный секретарь США (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкеном. Обсудили предоставление большего количества систем Patriot нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Встреча состоялась на полях министерского саммита G7 на Капри.

Во время переговоров министр выразил благодарность нашим партнерам за оказание помощи, а также недавние решения о выделении дополнительных американских ЗРК Patriot.

По словам Кулебы, роль Штатов в обеспечении нашей страны системой противовоздушной обороны (ПВО) является неоценимой, впрочем, воздушный террор врага важно остановить как можно быстрее.

"Стороны подробно обсудили совместные глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны "Патриот" и ракет к ним", - отмечает министерство.

В частности стороны отметили важность принятия Конгрессом Штатов дополнительного пакета помощи Украине, что станет сигналом силы и уверенности, а также улучшит ситуацию на поле боя.

"Глава МИД подчеркнул, что на полях министерского саммита продолжается систематическая работа над тем, чтобы союзники предоставили Украине как можно быстрее системы ПВО "Patriot". Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ключевым элементом в этом вопросе являются последовательные и регулярные поставки средств ПВО", - добавляет МИД.

Системы ПВО для Украины

С начала полномасштабного вторжения врага Украина постоянно работает над усилением противовоздушной обороны. В то же время из-за усиления массированных обстрелов, этот вопрос сегодня стал особенно острым.

По словам президент Украины Владимира Зеленского, для того, чтобы Украина смогла полностью защитить небо, ей необходимо 25 единиц американских ЗРК Patriot.

Также ранее Кулеба рассказывал, что Украине удалось обнаружить 100 свободных "Петриотов", но для начала Киев планирует получить хотя бы 7 из них.

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