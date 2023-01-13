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Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ

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Лондон, П'ятниця 13 січня 2023 17:28
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ Фото: Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 січня, Велика Британія оголосить про надання Україні танків Challenger 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Офіційне оголошення (про передачу танків Україні, - ред.) очікується у понеділок", - йдеться у повідомленні.

За даними українських джерел видання, Великобританія вже ухвалила позитивне рішення щодо передачі танків, оскільки тиск на Берлін посилюється напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці.

"Жменя танків Challenger 2, взятих з наявного у Великобританії парку з 227 одиниць, сама по собі не принесе великої різниці на полі бою, але це буде перший випадок, коли західна країна погодилася відправити Україні свою важку бронетехніку", - зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорює передачу Україні танків Challenger 2.

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