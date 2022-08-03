Кулеба жестко раскритиковал противников поставок оружия Украине

Он отметил, что есть определенные страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. В Европе такая страна одна. Кулеба отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

"Но те, кто говорит, что поставке Украине оружия являются подбрасыванием дров в огонь, врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они имеют в виду, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что некоторые политики заявляют, что поставки оружия якобы подпитывает войну.

"Это не подпитывает войну, это (подобные заявления - ред.) подпитывает российскую агрессию против Украины", - добавил он.