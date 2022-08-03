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Кулеба жестко раскритиковал противников поставок оружия Украине

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина с пониманием относится к отказу некоторых стран поставлять оружие. Однако власти заявляют, что государства, которые выступают против поставок вооружения другими странами, на самом деле хотят завершения войны, даже ценой украинской государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге.

Он отметил, что есть определенные страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. В Европе такая страна одна. Кулеба отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

"Но те, кто говорит, что поставке Украине оружия являются подбрасыванием дров в огонь, врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они имеют в виду, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что некоторые политики заявляют, что поставки оружия якобы подпитывает войну.

"Это не подпитывает войну, это (подобные заявления - ред.) подпитывает российскую агрессию против Украины", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западным странам следует прекратить поставки оружия в Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием российской агрессии.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины