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Кулеба жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні

Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна з розумінням ставиться до відмови деяких країн постачати зброю. Проте влада заявляє, що держави, що виступають проти постачання озброєння іншими країнами, насправді хочуть завершення війни, навіть ціною української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на брифінгу.

Він зазначив, що є певні країни, які принципово відмовляються від ідеї постачання зброї Україні. У Європі така країна одна. Кулеба зазначив, що з розумінням ставиться до такої позиції.

"Але ті, хто каже, що постачання Україні зброї є підкиданням дров у вогонь, брешуть. Вони кажуть, що нібито виступають за мир, але насправді вони мають на увазі, що нехай Росія захоплює ще більше територій України, ми хочемо, щоб ця війна завершилася, навіть, якщо Україна втратить державність", - сказав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що деякі політики заявляють, що постачання зброї нібито підживлює війну.

"Це не підживлює війну, це (подібні заяви - ред.) підживлює російську агресію проти України", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західним країнам слід припинити постачання зброї в Україну і замість цього працювати над мирним врегулюванням російської агресії.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України