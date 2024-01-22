Кулеба про зброю для України: чим довший радіус, тим коротшою буде війна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів країн Європейського союзу надати Україні більше зброї, наголосивши, що кількість та дальність впливають на тривалість війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
Глава МЗС звернув увагу міністрів країн ЄС на ескалацію повітряного терору Росії та закликав їх збільшити та прискорити військову підтримку нашої держави.
"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус (йдеться про радіус дії, - ред.), тим коротшою буде війна", - заявив Кулеба.
Крім цього глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що в Євросоюзі починають працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні.
Дані дії ініційовані в рамках оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки є країни, які блокують фінансування у 50 мільярдів євро.
У середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.
Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.
На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.
Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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